New York Times võrdleb Pronksiööd Tallinnas praegu USAs toimuvaga 

Pronksiööl rüüstatud Westmani äri. Foto: Teet Malsroos

New York Timesi ajaleht alustas tänavu oma uuriva toimetuse lugude põhjal telesaadete tootmist. Sel pühapäeval eetrisse minevas sarja 13. osas külastab korrespondent Matt Apuzzo Tallinnat, et rääkida Pronksiööst, Venemaa rollist selle korraldamises ja kuidas sarnased võtted on praegu venelaste poolt võetud kasutusele USAs.