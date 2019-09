New York Times paljastab: Vene agendid häkivad USA poliitikat nagu Pronksiööl Tallinnas

„Paljud meetodid, mida Moskva kasutas 2007. aastal Eesti demokraatia häirimiseks, on kummastavalt sarnased Vene agentide taktikatele, mida kasutati Ameerika poliitika häkkimiseks. Luureametnikud ja turvaeksperdid hoiatavad, et see kestab praeguseni,“ kirjutab ajaleht pühapäeval avalduva video tutvustuses.