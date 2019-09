USA metsast leiti haruldane kahe iseseisva peaga lõgismadu 

Mürgine roomaja on 20-25 cm pikk, tal on neli silma ning kaks keelt – ühesõnaga on tal kaks eraldiasetsevat pead. Dave Schneideri sõnul töötavad mõlemad pead teisest sõltumata. Mees on aga kindel, et sellisel loomal on keeruline looduses ellu jääda – kahe peaga madu liigub aeglaselt ning on seega lihtsaks saagiks teistele loomadele.