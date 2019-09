Ene Pajula | Austagem õpetajat, ütleb mammi, sellest sõltub riigi tulevik 

Viimasel ajal on ajakirjandusest käinud läbi palju lugusid sellest, kui kergekäeliselt lasevad koolid minna heal õpetajal, kui hõlpsasti saavad teismelised marakratid oma õpetaja läbi kohtu vedada? Kuidas lapsevanemad õpetajale kohta kätte näitavad? Muidugi peavad õpetajad saama korralikku palka, aga nende töörahu ei ole üldse vähem tähtis. Praeguse seisuga mammi küll ühelgi võimekal noorel inimesel õpetajana tööle minna ei soovitaks.

Asi, mille üle mammi on teistegi vanaemadega mõtteid vahetanud, on laste õigus töötada. Jumala pärast, mammi ei arva, et 8-aastased tuleks 14-tunniste tööpäevadega kuskile õmblusmasina taha sundida. Aga vähehaaval, natuke, nad ju võiksid midagi teha. Mammi käis sõpradega Kärdla kohvikutepäeval ja ühes sealses perekohvikus oli tore 5-aastane tüdruk, kes käis suure korviga ringi ja korjas kokku mustad nõud. Me ei pannud teda algul tähele ja viisime ise oma tassid-taldrikud ära köögi kõrvale, aga seal öeldi meile, et viige kohe laua peale tagasi. Talle nii meeldib! Väike tüdruk toimetas ringi tähtsalt, keskendunult ja väga ettevaatlikult, ilmselgelt oli ta oma töö üle uhke. Aga leidus neidki, kelle meelest tulnuks lastekaitse kohale kutsuda.

Mammil on päris kahju sellest, et oleme ära kaotanud oma kooliaiatraditsiooni. Kunagi kasvatati seal ju köögivilja, õunu ja marju koolisöökla jaoks. Aga nüüd ei tohi lapsi aeda tööle panna ega sööta lastele kohapeal keedetud moosi. Ei peaks ju nii lolliks ka kätte minema, et laps koos pesuveega välja visata, aga näib, et just seda me olemegi teinud.

Juttu on olnud sellestki, et õpilasi ei tohiks klassi ette vastama kutsuda, sest nad ei pruugi ennast seal hästi tunda, see on ahistav olukord. No tõepoolest, kas kool ei peaks olema koht, kus eluks ette valmistutakse? Kus ka avaliku esinemise oskus võib ju vägagi ära kuluda, näiteks kasvõi kõrgkooli lõputööde kaitsmisel. Ja siis me veel imestame, et kust küll need lumehelbekesed pärit on.

Ajakirjandus on usinalt vahendanud minister Repsi soovi kaotada põhikooli lõpueksamid. Et lõpueksamite toimumise ajaks on kõik endale juba järgmise astme koolikoha leidnud ja milleks neile see eksamistress? No eks ole, mõtles mammi. Milleks meile siis üldse kooli vaja on, kui see on nii ahistav, nii otsatu stressi ja depressiooni allikas ja õpetajad niikuinii ei tunne oma tööd? Kaotame siis koolid üldse ära ja jätame laste harimise vanemate asjaks. Las igaüks õpetab ise oma maitse kohaselt või otsib koduõpetajad. Mõelda vaid, milline raha vabaneks siis riigieelarvest – saaks kohe ridamisi erakorralisi pensionitõuse korraldada.