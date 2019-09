Eesti rongipissijaga külvatakse Hispaanias võõraviha 

Libauudiste vastu võitlev veebileht Maltida kontrollis, et Hispaanias leviv foto pärineb tegelikult Eestist. Foto: Maltida.es

Hispaaniakeelses sotsiaalmeedias levib kulutulena foto, kus musta riietunud härrasmees urineerib rongiistmele. Kuigi postituses vihjatakse, et tegu on Hispaanias viibiva illegaalse immigrandiga, pärineb foto tegelikult Eestist ja on paar aastat vana.