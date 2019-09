Seisukoht | Ära ole oma elu ori! 

Olles töö ja kodu keerises, argirutiini ja igapäevakohustuste laviini alla mattudes, on ilmselge, et sellel ei paista lõppu tulevat, kui me ei sekku.

See, et inimesed tahavad töörindel särada ja oma pere-lähedaste jaoks olemas olla, on ju igati eluterve. Aga kui palju aega me leiame teiste kõrvalt enda jaoks?

Ja ma ei imetle juba ammu neid inimesi, kes ütlevad: „Ah, mul on nii kiire... Tööd on nii palju.“ Tõesti, kui inimesele on töö tema kirg, hobi ja rada, siis tõesti, las minna! Aga kas me oleme tõepoolest laulatatud oma töö ja tööandjaga – ei usu.