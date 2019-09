Kloogaranna bussiõnnetuse ühel ohvril tuli jalg amputeerida  

Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver selgitas, et kokku on antud juhtumi puhul avatud 23 kahjutoimikut ning senine kahjude ulatus on kokku ligi 150 000 eurot. „Tõenäoliselt kasvab see number aga veelgi, sest isikukahjud ning erinevad ravid on üldjuhul pikaajalised ning täpsed summad ning tervisekahju ulatused selguvadki alles hiljem,“ märkis Tohver.