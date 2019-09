Maailm TEADLASED: Loch Nessi järvekoletis on tõenäoliselt suur angerjas Aadu Hiietamm , täna, 09:50 Jaga: M

Professor Neil Gemmell. Foto: SWNS/Scanpix

Šotimaal Loch Nessi järves elavat koletist on oma sõnul näinud tuhanded inimesed. Müstiline järvekoletis on jäädvustatud paljudele fotodele ja hiljem ka videotele, kuid kõik need on osutunud võltsinguteks. Mullu otsustas Loch Nessi koletise saladuse lahendada Uus-Meremaa teadlane, Otago ülikooli professor Neil Gemmel, kes koos teiste teadlastega võttis juunis järvest 300 keskkonna-DNA ehk eDNA-proovi. Pärast nende analüüsimist teatas Gemmel nüüd, et järvevees leiti hulgaliselt angerja DNAd ning seetõttu võib järvekoletis olla just suur angerjas, vahendab Spiegel Online.