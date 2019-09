VIDEO | Martin Helme: eelarve on jätkuvalt pingeline, aga katastroofi ei ole 

"Kui me kevadel riigieelarve strateegiat ehk RES-i tegime, siis oli selge, et me peame leidma kokkuhoiukohti riigieelarves, see vajadus ei ole kuhugi ära kadunud. Eelarve on jätkuvalt pingeline, aga mingit katastroofi meil kindlasti ei ole," vahendab ERR-i uudisteportaal rahandusminister Martin Helmet.

"Tänane seis on see, et lisasoovide asemel vaatame, kuidas tuleme toime sellega, et me oma olemasolevate ressursside raames ilusti hakkama saame ehk siis eelarve kasvu me ei näe," tõdes rahandusminister. "Eelarvetasakaalu suunas me kindlasti liigume, aga SKP ümberhindamise tõttu tagantjärele jõuti järeldusele, et 2018. aastal oli tegelikult miinus suurem ja selles mõttes eelarve tasakaalupunkt ajas nihkus, mis numbrites ehk väga palju ei muudagi, aga metoodikas peame asjad üle vaatama."