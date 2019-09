VIDEO | Helle-Moonika Helme: poliitiline konkurents on läinud veidi inetuks

„Mul on võimu tõenäoliselt vähem kui eeldate, rohkem kui arvate,“ vastas siseministri abikaasa küsimusele, palju võimu tal on. Ta seletas, et on olnud aastaid erakonna volikogu liige ning seega olnud pikka aega otsuste juures. „Arvan, et pehmet võimu on mul omajagu,“ lisas ta.

Riigikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liige rääkis kohtumisest Jüri Ratasega Martin Helme suvilas, et just tema tegi praeguseks kuulsaks saanud pildi ning avaldas arvamust, et Elmar Vaheri vallandamisskandaal puhuti suuremaks, kui see oleks võinud olla. Helle-Moonika Helme ka lisas, et EKRE polnud lähedal valitsusest välja kukkumisele.

Helme sõnutsi EKRE ei vihka Reformierakonda ning tõdes, et kui nemad olid opositsioonis, kritiseerisid valitsust. Siiski ta leidis, et poliitiline konkurents on läinud veidi inetuks, tõmmates paralleele teatrieluga. „Võrdlen poliitikat lavaeluga, nendel on hästi palju sarnast. Konkurents ja olelusvõitlus käib asja juurde. Teatris on samamoodi eluterve konkurents, aga võib minna ka väga inetuks.

„Kui minnakse lavale, publiku ette, ollakse ühe asja eest väljas. Samuti ka otuste tegemisel – ollakse Eesti riigi, rahva nimel väljas. Aga poliitiline konkurents on ,äinud täpselt nagu kivid balletisussi sees – täiesti ükskõik, mis saab etendusest, mis on lõpptulemus, ja mida publik näeb või kuuleb,“ illustreeris Helme.

Riigikoguliikme sõnul pole naisena raskem poliitikas olla. Helme ütles, et tema isikliku arvamuse ja tunnetuse järgi sobivad jõulisi ja reljeefseid teemasid käsitlema mehed, tuues näite kirikust. „Mulle isiklikult meeldib, kui jutlust peab mees."

Ta ka lisas, et näiteks kaitseteemadel sobivad rääkima pigem mehed ning kaitseministri positsiooni vastu ei võtaks. „Pooldan, et asjadest räägivad inimesed, kes on nendega kokku puutunud. Naised ei käi ajateenistusest läbi, mehed käivad. Näiteks militaar- ja sõjateemadel võiksid rääkida mehed, aga see on isiklik arvamus ja tunnetus.“

Kersti Kaljulaidi ja EKRE vahelistest suhetest rääkides ütles Helme, et on tekkinud peegli efekt. „Kuidas küla minule, nii mina külale,“ rääkis ta. Samuti arvas ta, et tema abikaasa öeldud väljend Kaljulaidi kohta („emotsionaalselt ülesköetud naine“) pole seksistlik.