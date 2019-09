TEEL KOJU KADUNUKS JÄÄNUD NAISE EMA: helistasin talle mitu korda, aga telefon oli juba välja lülitatud! 

Kahtlane tume auto

Ülle suhtles poes olles emaga telefonitsi. Kaupluse turvavideo kaadritelt on tõesti näha, et tal on telefon kõrva juures ning ta räägib kellegagi.

„Tavaline on, et ta helistab mulle juba bussis või koduteel ette, et on tulekul. Seekord, kui mina talle helistasin, oli telefon juba välja lülitatud," meenutab ema.

Küll aga ei ole ta kindel, kas tegi kõne tütrele veel sel ajal, kui too oli bussis või oli sealt juba välja astunud. Ülle võtab rohtusid, aga on täiskarsklane. Ta oli asunud kaugõppes ITd õppima. „See oli ala, mis teda huvitas,“ teab ema. „Poest ostis ta ainult seda kaupa, milles olime juba varem kokku leppinud.“

Ka emale toeks tulnud poeg ei usu, et õel võis tervisega probleeme olla. Kui olnuks, siis oleks ju ta kas teelt või selle äärest leitud. Mõlemad nendivad, et nende juurde viival külavaheteel sõidab erinevalt järve juurde viivast teest väga vähe autosid, ning kui sealkandis liikus kahtlane tume auto, võis see inimestele silma jääda küll. Politsei palubki kõigil neil ühendust võtta, kes märkasid 26. augustil või 27. augustil Viljandi valla Veisjärve kandis tumedat sõidukit liikumas.

Viljandi piirkonnapolitseiniku Taivo Västriku sõnul kogus politsei maastikuotsingute kõrval pidevalt lisainfot ning jõudis peagi veendumusele, et Ülle kadumine ei ole tõenäoliselt tema enda vaba tahe ning seega alustati kriminaalmenetlust. Mõistagi on möödunud kümne päeva jooksul korraldatud mitu otsingut maastikul, ja seda koos teenistuskoeraga. Kammiti läbi nii Ülle kodukant kui ka lähiümbrus ning soojuskaameraga uuriti veekogusid ja kaeve. Appi võeti ka droon. Samuti vaadati eramajade valvekaamerate salvestisi, vesteldi Ülle suhtlusringi kuuluvate inimestega ning isegi juhututtavatega. Politseinikud ja vabatahtlikud on teda Veisjärvel mitu päeva järjest paadiga otsinud.

Ülle mures lähedased tegutsesid kahtluste tekkides väga kiiresti. Kui tütar polnud koju jõudnud, võttis ema kohe ühendust poja perega ning juba mõne tunni pärast ka politseiga.