TTÜ rahastamisskandaal valitsuse prioriteete teaduse toetamisel ei muuda 

TTÜ Ragnar Nurkse instituudi süüdistatakse pettuses, kuna selle teadlased on Euroopa Komisjonile edastanud valeandmeid töötundide kohta, et saada lisarahastust. Kõik seda on tehtud selle nimel, et kõrgkoolides oleks teadureid, keda kõrgkoolid oma rahaliste võimalustega ei suuda enda juures hoida.

„TTÜ on väga hea ülikool, väga pikaajaliste traditsioonidega, tublide õppejõudude ja professoritega,“ rääkis peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil. „Kui laual on põhimõtteline küsimus, kas meie [valitsuse] soov on teadusarendust rohkem rahastada ja jõuda ühe protsendini, siis see vastus on loomulikult, et on.“