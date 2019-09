Juhtkiri | Martin Helme maanteeehituse võluvits 

Miks riik ise laenu ei võta? Kui minnaksegi Euroopa eelarvereeglitega vastuollu, siis pole ilmselt paremat võitlejat kui vähemalt sõnades Euroopa bürokraatiat ja reegleid kritiseeriv Martin Helme. Lahenduse õigusliku vormistamise küsimus kerkib aga niikuinii ka PPP puhul, sest olemuselt on tegu ikkagi võlaga. Igal juhul muudab see õõnsaks rahandusministri lubaduse, et teed ja sild võiksid valmida juba lähiaastatel – analüüsid võtavad oma aja, ja lepingute kvaliteedist sõltub, kas õnnestub vältida sama ämbrit, millesse astus omal ajal Tallinn, makstes koolide renoveerimise eest ärimeestele siiani rasvast tasu. Ettevaatamatutel poliitikutel on kerge muutuda tööriistaks tulusat diili haistvate ärihaide käes.