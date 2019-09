Seisukoht | Ära elama või elama 

Loen sotsiaalmeediast kommentaari, kus naine kirjutab: „Ma ei tahtnud veel last saada, aga sõbrad tegid juba märkusi, et sul vanust ka juba 23 ja mees on olemas. Eks tuleb teha. Kuidagi ikka ära elame.“

2. „Mees on olemas“. Kas mees on nagu autojuhiluba või telekalaud, mis OLEMAS on? Kas elus loeb see, et mees, ükskõik milline, on olemas? Või et kõrval on inimene, kes on kullast kallim?