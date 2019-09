Mart Soidro | „Kogu tõde“ juulilepetest 

„Ükskõik, kelle võit see on, kuid Eesti võit see ei ole. Praegu pole küll veel täpselt teada, mis vahenditega Jeltsin Meri nurka surus, kuid nurka ta suruti. Ehk pandi Lennart Georgevitši ette lauale KGB dokumendid, mille olemasolust ta ise pole rääkinud ning millest avalikkus ei söandanud rääkida. Ikkagi president. Isegi lepinguid lugemata on selge, et Eestilt kooriti seitse nahka“ (27.08.1994). Et säästa tollase Postimehe toimetust kollektiivsest vastutusest, siis olgu lisatud, et selle juhtkirja lõpus on mustvalgel ka autori nimi – Aivar Jarne. Veerandsada aastat hiljem töötab toonane Postimehe arvamustoimetaja ajalehe (või kuukirja?) Kesknädal reporterina-toimetajana.