GALERII | Orkaan Dorian uputab USA idarannikut, jättes evakueerimata inimesed veelõksu 

Neljapäeva hommikul lõpetas Dorian Florida ranniku kohal tiirlemise ning hakkas mööda mereäärt Georgia suunas liikuma, et seejärel eeldatavasti Carolinade poole minna ja Põhja-Carolina saartel maale jõuda. Tormi teekond võib põhimõtteliselt veel muutuda, meenutagem, et algsete prognooside järgi pidanuks Dorian juba selle nädala alguses Floridat tabama, samuti on tema tugevus raugenud 5. kategooria orkaanist tagasi troopiliseks tormiks, nüüd aga orkaaniks tagasi. Hetkel on tema põhjustatud paduvihmad ning isegi väiksemad tornaadod igatahes rannikupiirkondades juba kohal. Tornaadodes hävisid mitmed elamud.