Boris Johnsoni vend loobub nii ministriametist kui parlamendikohast 

Jo Johnson ei arva erinevalt oma suurest vennast Borisest, et Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma. See pole iseenesest mingi üllatus, Brexiti referendumi ajal hääletas toori partei saadik Jo ise ELi jäämise poolt. Samal ajal oli Boris Johnson üks lahkujate põhimaskotte.

BBC kirjutab, et Jo Johnson oli sügavalt häiritud venna otsusest visata parteist välja kõik nn mässumeelsed toorid, kes sel nädalal valitsuse vastu hääletasid. Jo Johnson ise järgis küll vaatamata isiklikele veendumustele parteiliini.

Peaminister sai 4. septembri õhtul parlamendi alamkojas kahel korral lüüa. Esimesel hääletusel pooldas parlamendi enamus Brexiti ajapikendust, mida Johnson pärast eelnõu ülemkojas läbimist ELilt paluma peab minema. Teisel hääletusel kukkus kolinal läbi peaministri ettepanek korraldada oktoobri keskel erakorralised valimised.

Boris Johnson ei öelnud neljapäeval venna kohta ühtki halba sõna. Tema valitsuse esindaja kiitis, et Jo valijatel on suurepärane esindaja. Boris Johnson möönis, et „vennal on Euroopa Liidule minust natuke erinev lähenemine“. Viimasel ajal vaevas konflikt isiklike suhete ning rahvuslike huvide vahel läks Jo'd mehe enda sõnul nii tugevalt, et ta ei suuda enam sellest kuidagi üle olla. Seega tundus mõistlikum mõlemad ametid maha panna.

Mis puudutab aga Boris Johnsonit, siis too plaanib uue nädala esmaspäeval parlamendis uuesti erakorraliste valimistega lagedale tulla. See jääb ka tema viimaseks võimaluseks seda enne oktoobri keskpaika teha, sest alles äsja täitis kuninganna Elizabeth peaministri soovi peatada parlamendi töö ajutiselt 10. septembrist 14. oktoobrini. Valimisi sooviks Johnson korraldada kohe pärast seda, 15. oktoobril.

Kõik need tähtajad on äärmiselt lähedal, lisaks veel Brexiti enda tähtaeg hetkel, 31. oktoober, samuti ELi liidrite suurkohtumine, mis algab 17. oktoobril. Sealt loodab peaminister tagasi tulla magusa diiliga, mida euroliit talle pakkuma peaks. Kriitikud aga leiavad, et Johnsonil on vaid grandioossed ettekujutused, pole Brüsselile mingeid plaane esitlenud ning et euroliit valmistub pigem leppeta Brexitiks kui tema nõudmisteks. Samuti pelgavad mõned Johnsoni vastased, et peaminister eelistabki just leppeta Brexitit, ehkki seda Johnson ise ei väida.