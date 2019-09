TUME TULEVIK? Ametivande andnud Itaalia valitsusele pikka iga ei prognoosita 

Itaalia peaministrina jätkab parteitu Giuseppe Conte, kes juhtis ka eelmist valitsust, mille moodustasid M5S ja paremäärmuslik Liiga. See valitsus lagunes 20. augustil, kui Conte teatas tagasiastumisest vastuseks Salvini soovile umbusaldada valitsust, et korraldada ennetähtaegsed parlamendivalimised. Conte nimetas senati ees Salvini tegevust vastutustundetuks. Ta toonitas, et siseminister paiskas riigi poliitilisse kriisi ainult enda isiklikust ja partei huvidest lähtudes. M5S ja Liiga koalitsioon püsis 14 kuud.