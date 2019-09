VIDEO | TÜLIKAD LIBA-TULIKAD: taksofirma kavatseb ülbemad petturid kohtusse anda 

„Esmane suhtlus nende isikutega juuni lõpus ja juuli algul näitas, et paljud on väga enesekindlad. Nad on arvamusel, et kui kolme ruudu asemel, mis on Tulika kaubamärk, on neli ruutu, siis pole tegemist mingisuguse rikkumisega. Me kindlasti ei suuda ka kõige parema tahtmise juures selgitada kõigile, et lihtsam oleks kirjad maha võtta, nii et käivad ettevalmistused kohtuks,“ sõnas Tulika Takso juht Mati Saar.

Taksofirma eest käis ja andis Tulika-laadsete logodega masinate juhtidele hoiatuskirju üle patendivolinik Almar Sehver, kes selgitas, et kuigi rahvusvaheliselt võib malemuudumuster olla taksonduse tunnus, siis Eesti turul on kollasel ovaalil kolm musta ruutu selgelt Tulika kaubamärk. Väike erinevus sellest midagi ei maksa, sest juba võimalus ametliku kaubamärgiga midagi segi ajada, on selle kaubamärgi rikkumine.

„See piir on küllaltki subjektiivne ja sõltub õiguslikust hinnangust – kui sarnane see üldmulje on,“ nentis Sehver. Tema sõnul on taksonduses oht midagi segi ajada kõrgem, kuna inimene võtab takso enamasti just olukorras, kus tal on kiire ja tähelepanu hajutatud. „Ja pärast võib-olla avastatakse, et astutakse hoopis teise taksosse, kui esialgu oli planeeritud.“

Mati Saar ja Tulika Takso - foto on aastast 2000 ja firma logo on selline tänaseni. Foto: Elmar Ots

Suve algul tehtud ringkäik tuvastas, et Tallinnas sõidab ringi vähemalt 30 taksot, kelle ukselt leiab sildi, mida Tulika peab eksitavaks. „[Taksoloa] registris on nad kõik registreerinud kas FIEna või OÜna. Kui siin on mingi organiseeritus klubilises vormis või kellegi halli kardinali poolt, siis seda ei tea. Aga on näha, et nad suhtlevad omavahel ja tegutsevad küllaltki koordineeritult,“ kirjeldas Sehver, et kui ta oma kontrolli teostas, siis said taksojuhid sellest kiirelt haisu ninna ja mõnel oli pagasiruumist kohe välja võtta ka teistsuguse kujundusega silt.

Saare sõnul on möödunud kuudega näha olnud, et mõned taksod on tõesti hoiatust tõsiselt võtnud ja oma logo muutnud. „Enamus paneb sama käekirjaga edasi,“ nentis ta samas – sealt ka plaan anda need juhid kohtusse.

„Meile tulevad põhiliselt kaebused Soomest. Rõõmu teeb, et teadlikus on kasvamas, nad on oma õigustest teadlikumad ja kaitsevad neid, kui täiesti lambist tehakse 30-50euroseid arveid Tallinna linna piires. Aga muidugi koju minnes saadetakse meile järelpärimisi meile, et miks nii palju läks. Meil pole sellest mingit rõõmu, kui saame neile vastata, et vabandust, aga see polnud Tulika takso. Selleks ajaks on see nende negatiivne kogemus hakanud juba oma elu elama ja sellest teavad nii reisikaaslased kui ka sõbrad-tuttavad,“ sõnas Saar.