VÕIT: kohus lubab kukk Maurice´il kireda  

Naise sõnul kaebas kuke kohtusse linlastest pensionäripaar, kel on tema kanala läheduses suvemaja. Naabrid pahandavad, et Maurice hakkab igal varahommikul valjusti kirema ning segab nende rahu.

Juhtum, mis sümboliseerib lõhet linna- ja maakogukondade vahel, on tekitas Prantsusmaal suurt arutelu. Fessau sõnul külastavad kuke üle kaeblevad linlased vaid paar korda aastas külakest. Tema arvates on lahenduseks see, et inimesed peavad aru saama, et maakoht on ikkagi maakoht, ning seal kuked kirevad: „Ma tahan kaitsta kõiki Prantsusmaa kukkesid!“