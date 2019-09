Tamrex | Sisuturundus Hea veekindel jope ei ole umbne kilekott keha ümber Tamrex , täna, 15:27 Jaga: M

Üks aastaaeg ei peta kunagi – see on sügis. See tuleb alati ja on igal aastal vihmane, sombune ja pime. Sellegipoolest ei pea õues midagi tegemata jääma, sest kvaliteetsed veekindlad riided on mugavad, hingavad ja nägusad. Umbsed, ebapraktilised ja ebamugavad kilekoti põhimõttel valmistatud joped jäägu igaveseks ajalukku. Need kaitsevad küll vihma, kuid mitte märjaks saamise eest, sest jope sisse tekkiv kehaniiskus ei pääse sealt kuidagi välja.