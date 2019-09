VÕÕRLIIK: Tartumaa jahimees tabas koduõuel kopra asemel ootamatu looma 

Kullavere jahiühistu jahimees Elmo Eres sai nutria kätte umbes kuu aega tagasi otse oma Nõva külas asuva kodutalu paisjärvest. Mees ütles, et enda teada küttis ta järves askeldanud kobrast – nimelt on kobras ja nutria väliselt üsna sarnased.

Sepp usub, et asjaolu, miks nutriaid viimasel ajal looduses nähakse, on pehmete talvede teene, sest veekogud ei külmu üleni ära ja loom leiab toitu ka külmal ajal – varem said loomad pakaseliste talvedega lihtsalt otsa.