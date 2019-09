FOTO | Abruka ilves jäi rajakaamera pildile 

Inimesele ilves ohtu ei kujuta, küll aga tuleks silma peal hoida vabaliikumisel olevatel koduloomadel. Ekspertide arvamus oli, et ilvese kiirkorras püüdmine ja ümberasustamine ei ole praegusel ajal mõistlik. Pigem tuleks seda tegevust kaaluda sügis-talvisel perioodil, mil mets on raagus ja kaslase jäljed lumel näha. Pealegi püsib alati ka võimalus, et ilves tuldud teed pidi üle jäätunud mere ka ise saarelt lahkub, teatas keskkonnaagentuur pressiteates.