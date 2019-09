Elektritõukerattaid lõhutakse harva, kuid ilmnenud on uued mured 

Kui kaua üldse peaks üks elektriline tõukeratas vastu pidama? Väljaanne Quartz on teema luubi alla võtnud ning kasutanud selleks andmeid, mis pärinevad tõukerataste laenutusega tegelevalt ettevõttelt Bird. Tuleb välja, et keskmiselt peab üks elektriline tõukeratas vastu kuu aega.

Eestis tegutseb Birdile sarnaseid ettevõtteid kaks – särtsutõukerattaid laenutavad nii Bolt kui ka Citybee.

Bolti tõukerataste suunajuht Thomas Tammus ütleb, et nii hull olukord ei ole, et iga kuu või paari tagant peaks sõiduriista prügimäele viima. "Me ei ole ühtegi tõukeratast maha kandnud, sest neid on võimalik varuosade abil suurepäraselt parandada. Aku ei ole üldiselt peamine probleem, suurimat koormust saavad tavaliselt liikuvad osad nagu rattad, juhtraud ja pidurid," nendib ta.

Tammuse sõnul on renditõukeratta eluiga kaks kuud juhul, kui seda ei hooldata. "Põhjuseid, miks tõukerattaid on vaja parandada, võib olla mitmeid – lõhkumine, amortisatsioon, elektrooniline viga jne. Palju sõltub ka selle mudelist," tunnistab Tammus.

Tallinna tänavatel liikuvad mudelid on mõeldud tegelikult tavakasutajale liiklemiseks, mitte masskasutamiseks, mistõttu need ka kuluvad kiiremini.



Ära vii tõukeratast tuppa

Üldjuhul ei kipu kasutajad meelega ratastele liiga tegema. "On ette tulnud üksikud juhtumeid, kui inimesed on tõukerattaid meelega lõhkunud. Sellistest olukordadest on valvsad kodanikud meid otsekohe teavitanud ja me oleme need politseile edasi andnud," ütleb Tammus.

Täpseid numbreid ta ei avalda. Ka seda mitte, kui kalliks läheb rattalõhkumine maksma. "Praegu võib suurimaks probleemiks lugeda seda, et inimesed sõidavad tõukeratastel kahekesi. See võib tekitada väga liiklusohtlikke olukordi, kuna kahe inimese raskuse all on ratast oluliselt keerulisem juhtida. Me kindlasti ei soovita seda teha," rõhutab Tammus. Teine probleem on inimesed, kes viivad tõukeratta tuppa või koduhoovi, kust teised kasutamishuvilised neid paraku kätte ei saa.