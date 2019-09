„Pealtnägija“ tutvustatud USA sõjaväe salabaas Eestis kaotas Trumpi tõttu valitsuse miljonid

President Trump kuulutas tänavu 15. veebruaril USA lõunapiiril välja eriolukorra, et minna ringiga mööda riigi parlamendist, mis ei soostunud talle andma piisavalt vahendeid, et Trump saaks ellu viia oma peamise valimislubaduse ehk piiritara USA ja Mehhiko vahel. Eriolukord tähendab, et Trump saab suunata projekti USA kaitseministeeriumi vahendid – 3,3 miljardi euro väärtuses. Riigiaparaadil pole aga hiiglaslikku rahakassat, mida ses olukorras purustada, vaid summa tuleb leida teiste ehitusprojektide arvelt. Teiste seas kaotas rahastuse Eestis paiknev eriüksuste baas.