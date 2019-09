MIDA VEEL? Stockholmi toidumessil tõstati küsimus inimliha söömisest tulevikus

Professor Söderlundi sõnul on inimliha söömine praegu inimkonna üks suurimaid tabusid. Samas on viimastel aastatel saanud selgeks, et lihatootmisega paiskuvad atmosfääri suured kogused süsihappegaasi ning see soodustab kliimasoojenemist, mis tulevikus ähvardab muuta meie koduplaneedi elamiskõlbmatuks.