Läänemaalt leiti seakatkuga nakatunud metssiga 

Mai lõpus teatas maaeluministeeriumi pressiteatega, et Eestis väheneb seakatku nakatunud metssigade arv järk-järgult. „Sigade Aafrika katku (SAK) positiivsete metssigade arv on olnud sellel aastal alla kolme protsendi uuritud metssigadest,“ teatas ministeerium pressiteates. „Kui 2016. aastal oli SAK positiivseid metssigu 1568 ja 2017. aastal 866, siis mullu oli neid 284. Selle aasta 15. mai seisuga on uuritud 2256 metssiga, nende hulgas on olnud 51 SAK positiivset.