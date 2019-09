VARADE LIIGUTAMINE: Mati Alaver kirjutas Kääriku eramu tütre nimele 

Kinnistusraamatu andmetest selgub, et 11. märtsil on sisse antud kinnistamisavaldus, mille kohaselt on varem Mati Alaverile ning tema abikaasa Raili Alaverile kuulunud Otepää lähistel Käärikul asuv veidi enam kui 10 000 ruutmeetrit hõlmav kinnistu kirjutatud nende tütre Kristel Alumaa nimele.