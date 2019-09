Eriskummaline avastus: naabermajas tegutseb porgandpaljas ehitaja 

„Nüüd on ilmad palju jahedamad, aga töömees on vormiriietust palju paljastavamaks muutnud. Õigemini – nüüd paneb ta tapeeti seina täitsa alasti! Esimene kord kihistasin naerda ja põgenesin tuppa, aga alasti töömees ei näi end üldse ebamugavalt tundvat. Sihikindlalt remondib ta korterit alasti! Mulle isegi näib, et ta ei ole märganud, et ma olen vastasmajast sunnitud teda jälgima. Mingi tümakas on tal taustaks, kui ta korterit remondib. Võibolla on korteri endiselt tal palav või naudib ta alastust. Ja asi pole vaatavates naistes! Mul käib mees rõdul suitsetamas ja töömees teeb ikka paljalt tööd.“