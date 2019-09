Repliik Küsimus | Kas Helir-Valdor Seeder on veel Isamaa liige? Arvamustoimetus , täna, 18:38 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Äriregistri erakonna liikme päring „Seeder“ näitab, et ühegi erakonna nimekirjas pole Helir-Valdori nimelist Seederit. Kas Isamaa juht ikka kuulub enda juhitavasse parteisse või on sealt välja astunud või visatud? On ta üldse enam Isamaa esimees?