PINGE ÕHUS: Suurbritannia parlament hääletab Brexiti edasilükkamise üle 

Johnson loodab piinliku palve vältimiseks algatada erakorralised valimised, mis toimuksid enne Brexiti praegust tähtaega (31. oktoober). Ehkki opositsioon on seda meelt, et valimised peaksid küll toimuma, andis leiboristide juht Jeremy Corbyn juba mõista, et nad ei nõustu sellega enne, kui Brexiti edasilükkamine ametlikuks saab, tõmmates sellega Johnsoni jalge alt järjekordse vaiba.