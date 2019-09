PINGE ÕHUS: Brexiti edasilükkamise eelnõu läbis esimese hääletusvooru 

Eelnõu üle algas hääletus kella 19 paiku Eesti aja järgi. Hääletus toimub kahes voorus, esimeses kiidetakse heaks vaid see, et järgnevad debatt ning parandusettepanekud, mille järel eelnõu teises voorus lõplikult hääletusele läheb. Esimene voor lõppes tulemusega 329:300 selle poolt, et eelnõuga jätkatakse. Üks saadik on vahepeal ilmselt samuti opositsiooni poolele üle läinud.