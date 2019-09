Kaotus Johnsonile: Brexiti edasilükkamise eelnõu läks parlamendi alamkojas läbi, erakorralisi valimisi ei toimu

Eelnõu osas algas hääletus Eesti aja järgi kella 19 paiku. Hääletuse esimene voor lõppes tulemusega 329:300 selle poolt, et eelnõuga jätkatakse ning lauale toodi parandusettepanekud, mida oli 29, kuid enamik neist arutelu alla ei läinudki. Eelnõu ise läks läbi 327 poolt- ning 299 vastuhäälega. Edasi läheb see parlamendi ülemkotta. Ehkki ülemkojal on eelnõu alamkojas läbimise järel kõigest sümboolne roll, saatis valitsus nende suunal meeldetuletuse valitsust toetada.