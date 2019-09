Kaks kaotust Johnsonile: Brexiti edasilükkamise eelnõu läks parlamendi alamkojas läbi, erakorralisi valimisi ei tule

Eelnõu teemal algas hääletusprotsess Eesti aja järgi kella 19 paiku. Hääletuse esimene voor lõppes tulemusega 329:300 selle poolt, et eelnõuga jätkatakse ning lauale toodi parandusettepanekud, mida oli 29, kuid enamik neist arutelu alla ei jõudnudki. Eelnõu ise läks läbi 327 poolt- ning 299 vastuhäälega. Edasi läheb see parlamendi ülemkotta. Ehkki ülemkojal on eelnõu alamkojas läbimise järel kõigest sümboolne roll, saatis valitsus nende suunal meeldetuletuse valitsust toetada.

Johnson tahtis piinliku palve vältimiseks algatada erakorralised valimised. Otsemaid pärast eelnõu hääletust kutsus ta üles valimistele 15. oktoobril. (Varem mainisid valitsuse esindajad võimaliku kuupäevana 14. oktoobrit.) Arutelu erakorraliste valimiste üle läks kolmapäeva õhtul alamkojas ka kohe käima. Hääletus algas meie aja järgi kl 23 paiku. Erakorraliste valimiste korraldamiseks vajas Johnson kahe kolmandiku ehk 434 saadiku häält, mitte pelgalt häälteenamust. Poolt hääletas 298, vastu 56, mis tähendab, et mitmed saadikud jätsid lihtsalt hääletamata. Erakorralisi valimisi seega ei toimu, vähemalt mitte Johnsoni eelistatud päeval.

Ehkki opositsioon on seda meelt, et valimised peaksid küll toimuma, andis leiboristide juht Jeremy Corbyn juba varem mõista, et nad ei nõustu sellega enne kui Brexiti edasilükkamine ametlikuks saab.

Nii teisipäevasel kui kolmapäevasel hääletusel hülgas peaministri ka mitu erakonnakaaslast: kes hääletas vastu, kes vahetas erakonda. Vastuhääletajad jäävad karistuseks ilma tooride partei liikmesusest.