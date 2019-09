Naist kristallvaasiga visanud kriminaal püsib endiselt Keskerakonna ridades 

Ehkki viide kurjategijale saadeti ka erakonna peasekretäri Mihhail Korbi ridadesse, siis kolm nädalat hiljem oli Tarmo endiselt erakonna ridades. Järgnenud päringule vastas Vesta Iva valitsuserakonna büroost: "Lähisuhte vägivalda suhtume väga tõsiselt ning antud inimesel pole võimalik jätkata meie erakonna liikmena. Kinnitan, et lähiajal algatame Tarmo erakonnast välja arvamine."

See vastus laekus Õhtulehele 21. augustil. Sellest on möödunud veel kaks nädalat, kuid vägivaldne erakondlane on endiselt erakonna ridades liikmena Äriregistri andmebaasides kirjas.