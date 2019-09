VIDEO | Eestis baseerub salajane Ameerika eriüksus 

USA eraldas 2019. aastal Eestile 15,7 miljonit dollarit spetsiifilise objekti tarbeks - täpsemalt rajatakse eriüksuslaste treeningbaas mitmekülgsete võimaluste, muuhulgas sisetingimustes köitega laskumise treeningu võimekusega, siselasketiir, relvaladu, jälgimisruum ning näiteks ka langevarju kuivatustorn, kus muu hulgas saab harjutada liftišahtis laskumist. Praegu käib ehitus ning see peaks peagi valmima, avaldab "Pealtnägija" uue hooaja avasaates.

Kuigi Eesti Kaitsevägi on varasemalt lükanud ümber spekulatsioonid nagu Eestis paikneksid alaliselt USA eriüksused, siis enam seda salajas ei hoita. "Pealtnägijale" antud intervjuus tunnistab USA armee kolonel ja Euroopa erivägede vanemohvitser Kevin Stringer, et Ameerika eriüksused on alaliselt olnud Maarjamaal 2014. aastast, tõukeks oli Krimmi annekteerimine. Kuigi rühma suurust ei avalikustata, ehitatakse ruume laiemaks, sest vanad jäid liiga kitsaks.

Telesaate tegijatel õnnestus baasi ka külastada, ent nad ei tohi selle asukohta avaldada ning kuigi palju nad teada ei saa - eriüksuslased on mõistetavalt sõjajõudude tundlikumaid teemasid ning üldjuhul on nende tegemised riigisaladused.

Midagi siiski koorub - näiteks on Eestisse paigutatud eriüksuslased sama mesti mehed nagu need, kes tapsid erioperatsiooni käigus Osama bin Ladeni. Kui maailma ühe kuulsama terroristi tabas USA merejalaväe üksus, siis Eestis paiknevad õhuväe eliittiimid, mis teatud aja tagant roteeruvad. "Enam-vähem samad üksused käivad. Need on ilmselt need üksused, kes tuleksid meile appi, kui midagi juhtuks. Nad tunnevad meid juba," räägib "Pealtnägijale" praegune Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi.

Ameeriklased jagavad praegu ruume ja rajatisi ning treenivad koos Eesti kaitseväe erioperatsioonide võitlejatega. Kõrvuti ei seista ainult treeningutel, sest Eesti ja USA eriüksused said sõjaristsed 2012. ja 2013. aastal Afganistanis, kus kontrollisid tosinkond riikide eriüksuslast 38 000 ruutkilomeetrit ehk sisuliselt mandri-Eesti suurust tükki.

Tasub siiski märkida, et kriisiolukorras ei tule Ameeriklaste eriüksuslaste käsud Tallinnast. "USA eriväeüksused Eestis alluvad USA erioperatsioonide Euroopa juhatusele Stuttgardis. Seega on nad USA väejuhatuse alluvuses erioperatsioonide Euroopa juhatuse kaudu," ütles USA kolonel Stringer.

"See käsk võib olla see, et täita Eesti erioperatsioonide ülema käsku. Suure tõenäosusega see ongi selline käsk," lisas Ühtegi.