Juhtkiri | Aaviksoo tegi TTÜ skandaalist ise oma personaalküsimuse 

Küll pole võimalik võtta seisukohta, et nõmedate reeglite ja nõuetega (millega raha vastu võttes pealegi nõustutakse) toimetulekuks on parim viis neid eirata, käristades reaalsuse ja paberil kujutatu vahe nii suureks kui vähegi võimalik. Just nii on seni teadaoleva põhjal juhtunud TTÜs, kus projektirahadest said palka teadlased, kel konkreetse projektiga kokkupuudet nähtavasti polnudki. Selle mõtteviisi kaugelearenenud vorm on teistelt elualadelt tuntud katsed end õigussüsteemist hoopis lahti ühendada – selles mõttes pole võrdlused juhtunut igal moel pehmendada püüdva rektor Jaak Aaviksoo ja Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare vahel üldsegi kohatud.