Petlik sambareform: räägitakse usaldusest, aga raha jäetakse riigile 

Paraku läheb aga Juku enda tulevik sellise reformiga üha hämaramaks. Juku ema saab I sambast pensioni ajal, kui tööealist ja tööjõulist elanikkonda on rohkem. Seetõttu on ka I sambasse raha maksjaid rohkem. Selleks ajaks kui Juku (praegu 30aastane mees) ühel päeval pensionile läheb, on nooremat põlve vähem. Seega on vähem ka neid, kes maksaksid I sambasse raha. See tähendab, et I sambast ei saa maksta Jukule kuigi palju vanaduspensioni. Kui Jukul pole siis ka II samba sääste, on asi tema jaoks üsna nukker. Aga pensioni tahaks ju ikka saada.

Eriti tusaseks teeb Jukut see, et tema naabrimees Juhan teenis sama palka mis Juku – 1300 eurot kuus. Juhan on ka täpselt sama vana kui Juku. Samas ei võtnud Juhan enda II sambast 30aastaselt raha välja, vaid jätkas sinna kogumist. Juhanil oli juba 30. eluaastaks kogutud sinna 4000 eurot (nii palju on praegu keskmisel eestlasel II sambas) ning järgmise 35 aastaga maksis Juhan sinna iga kuu 26 eurot, millele riigieelarvest lisati 52 eurot. Nii kasvas Juhani II sammas tänu sissemaksetele veel 78 eurot kuus, 936 eurot aastas. 35 aastaga kogunes Juhani II sambasse sedasi juba olemasolevale 4000 eurole lisaks 32 760 eurot. Kokku kogus Juhan II sambasse sedasi 36 760 eurot. Juhan sõlmis lepingu, millega tema II sammas makstakse talle välja 15 aasta jooksul ehk 204 eurot kuus. Ta saab pensioni I sambast nii nagu Juku, aga lisaks ka II sambast iga kuu 204 eurot. Juhan on selle üle mõistagi õnnelik – mängib rõdul kaarte ja joob džinni. Mis valikud jäävad siis pensionär Jukule?

Siis saab pensioniikka jõudnud Juku oma valikuvabadust teostada hääletuskasti juures. Juku valibki seda, kes lubab vanaduspensioni tõusu. Teisisõnu, Juku valib seda, kes lubab I sambasse rohkem raha suunata. I sambasse saab aga rohkem raha sotsiaalmaksu arvelt. Selleks on kaks viisi. Üks võimalus on, et pensionikindlustuse osakaalu sotsiaalmaksust tõstetakse. Sel juhul vähenevad vahendid muude riiklike ülesannete täitmiseks. Näiteks kannataks tervishoiu eelarve. Seda ei saa lubada. Vanemaealiste osa ühiskonnas on suurem ning ka tervishoiukulud kasvavad. Jääbki üle vaid teine variant – tõsta sotsiaalmaksu.

Sotsiaalmaksu tõus mõjutab omakorda Juku ja Juhani lapsi. Sotsiaalmaksu kasv viib tööjõukulud kõrgemale ning Juku ja Juhani lastele ei saa maksta kõrgemat palka. Juku ja Juhani lapsed vaatavad siis välismaa poole ja lähevad sinna, kus nad saavad rohkem raha teenida. Lõpuks elavad Juku ja Juhan riigis, kus on vähe tööealist ja tööjõulist elanikkonda, kõrged tööjõumaksud ja rohkesti pensionäre. Selline majandusruum ei ole välisinvesteeringutele kõige atraktiivsem ning nooremaealiste võimalused kodumaal tööd leida muutuvad veelgi ahtamaks.

See on üsna kurb stsenaarium, mis rajaneb eeldusel, et Juku ise raha ei investeeri või tema investeeringud ebaõnnestuvad. Kindlasti on Eestis praegu väga palju Jukusid, kes oskavad oma sääste hästi investeerida – näen seda ise iga päev. Kuid täpselt nii nagu võib eeldada, et Juku investeeringuid saadab edu, võib eeldada, et II sammast saadab edu. Kuigi II samba reaaltootlused ei ole olnud väga kõrged, on need olnud enamjaolt piisavad, et katta ära inflatsioon ja fondihaldustasud. Ka Juhani II sambasse raha kogumise näide oli muidugi äärmiselt lihtsustatud ja pessimistlik – eeldatakse, et tema palk kunagi ei tõuse ning et II samba tootlus koos haldustasudega on null. Siiski, nagu näha, on isegi sellises olukorras Juhanil parem seis kui Jukul.

Mure tuum on see, et kui II sambast lahkumise järel hakkab Juku iga kuu säästma vaid 26 eurot ja saab kätte ka nüüdseks sinna keskmiselt kogunenud 4000 eurot, siis kui suuri ja edukaid investeeringuid sellega teha saab. Sellest rahast piisab tihtilugu pigem uue auto liisingu sissemakseks kui eluasemelaenu sissemakseks. Kui anda Jukule võimalus ise investeerida ka riigi antav igakuine 52 eurot, siis saaks ta teha julgemaid ja suuremaid investeeringuid. Ja see olekski ju õiglane – kui riigieelarvest antakse iga kuu naabrimees Juhanile 52 eurot lisaks, et investeerida seda II samba kaudu – siis miks mitte Jukule? Suuremate investeeringute pealt on Jukul võimalik näha edu selgemini ja kiiremini ning jääda investeerimislainele. Kui aga Juku investeerimislainele ei jää, on eelkirjeldatud must stsenaarium palju tõenäolisem. Seepärast: kui lasta II sammas vabaks, siis tasub seda teha nii, et lahkujad saaksid ka reaalseid summasid investeerida – nii nagu Juhan. Muul juhul on musta stsenaariumi vältimiseks parem kõigil jätkata II sambaga.