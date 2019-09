Seisukoht | Plastikägistuses õppematerjal

Kas on üldse vaja nii palju pakendada? Raamatuid jah, need on vaid laenuks – paneme need jõupaberisse või tapeedijääkidesse. Väga tore algatus on kinoplakatite jagamine sel otstarbel. Veel parem idee on pakkida raamat mitmekordsesse Õhtulehte, soovitatavalt koomiksipool kaanele. Soomest on tulnud teateid näpuosavatest emadest, kes lastele suisa kaaned õmblevad.

Ent töö- jms vihikud? Minu kooliajal olid vihikud sama viledast materjalist nagu lehedki. Enam ju niimoodi pole. Nüüdisaja vihikud on üsna tugevate, isegi plastiläikeliste kaante vahel. Milleks sinna veel kilet? Või heakene küll, läbi kile on tore kaunist kaant näha, ent äkki võiks seda järgmine aasta uuesti kasutada, kui vähegi võimalik? On lapsevanemaid, kelle sõnul on see võimalik, ning kes ongi hankinud veidi tugevamad kaaned, mis peavad vastu ja mille saab edasi anda.