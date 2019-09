ÕL VIDEO JA GALERII | REPSIL MÕÕT TÄIS: Aaviksoo ja TTÜ said kaela järelevalvemenetluse

TalTechi Ragnar Nurkse instituudis toimus petmine: teadlased esitasid Euroopa Komisjonile valeandmetega tööajatabeleid, et saada eurovahenditest suuremat toetust. See pole aga skandaali peamine osa!

Aaviksoo võrdles uurimiskomisjoni tööd tutvustanud pressikonverentsil olukorda pisikese liiklusrikkumisega: „See ei ole normaalne, aga see on liiklustrahv. Usun, et võrdlus on mõistetav. See pole kriminaalses joobes 140 km/h sõitmine, vaid trahv, mis tuleb ära maksta ja edaspidi vältida. Ja igal juhul niisugune pole trahv aktsepteeritav, aga me ei saa suuda seda viia nullini.“

Olukorda, kus TalTech ise uurib TalTechi patte ja jõuab nädalaga arusaamale, et hullu pole ühti, ei peetud avalikkuses aga normaalseks. Minister Mailis Repsile avaldati survet, et too astuks jõulisemaid samme: rektori vallandamisvõimu ministril pole, küll aga saab ministeerium algatada kõrgkooli osas järelevalvemenetluse. Kui varasemalt oli Reps sellest võimalusest vaid rääkinud, siis kolmapäevasel kohtumisel andis ta Aaviksoole teada – menetlus tuleb!

Suletud uste taga rääkisid rektor, minister ning kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand juttu üle tunni. Seejärel astuti kaamerate ette, kus edastati tasakaalukas sõnum: usaldus on olemas, ministeerium mõistab, et TalTech ise analüüsib samuti juhtunut… „Aga lisaks sellele ministeerium on otsustanud, et võtab enda parima teadmise siia juurde ja teeb ka oma institutsionaalse järelevalve kaasates siia nii rahandusministeeriumi kui ka oma allasutuse spetsialiste,“ nentis Reps malbelt.

Õhtulehe küsimusele, kas otsus langetati seoses esmaspäeval ülikoolist tulnud signaaliga, et kõik on korras, vastas Reps, et erinevate järelevalve küsimus oli õhus alates skandaali lahvatamisest, kuid et selle viib läbi just enim võimu omav ministeerium, sündis tõesti sel nädalal. Bürokraatiarattad käivad aga aeglaselt ja minister manitses, et tulemust võib oodata heal juhul aasta lõpuks.

„Loomulikult näen ma isiklikku vastutust, sest tehnikaülikoolis on toimunud suurte süüdistustega juhtum. Kui selgeks saab, mis täpselt juhtus ja kui ulatuslikult, siis tuleb teha järeldused,“ sõnas Aaviksoo omaltpoolt. Ta kiitis ministeeriumi otsuse järelevalve alustamiseks heaks sõnumiga, et kui praegu ei usaldata ülikooli, mis iseend uurib, siis riikliku taseme tulemust tuleb austada.