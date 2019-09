FOTOD | REPSIL MÕÕT TÄIS: Aaviksoo ja TTÜ said kaela järelevalvemenetluse

TalTechi Ragnar Nurkse instituudis toimus petmine: teadlased esitasid Euroopa Komisjonile valeandmetega tööajatabeleid, et saada eurovahenditest suuremat toetust. See pole aga skandaali peamine osa!

Aaviksoo võrdles uurimiskomisjoni tööd tutvustanud pressikonverentsil olukorda pisikese liiklusrikkumisega: „See ei ole normaalne, aga see on liiklustrahv. Usun, et võrdlus on mõistetav. See pole kriminaalses joobes 140 km/h sõitmine, vaid trahv, mis tuleb ära maksta ja edaspidi vältida. Ja igal juhul niisugune pole trahv aktsepteeritav, aga me ei saa suuda seda viia nullini.“