Politsei otsib Võrus kadunud 82aastast Aivet 

Täna pealelõunal sai politsei teate, et Võru linnas Leivakombinaadi lähistel on kaduma läinud 82aastane Aive, kes võib oma terviseseisundist tulenevalt kõrvalise abita hätta sattuda. „Nimelt sõitsid Aive ja tema abikaasa ennelõunal kodust bussiga leivakombinaadi taga asuvasse suvilasse. Mees tuli leivakombinaadi juures kella 11.20 ajal bussilt number 11 maha, kuid naine talle ei järgnenud. Eakas härra märkas juhtunut alles siis, kui buss oli juba lahkunud,“ kirjeldas Võru piirkonnapolitseinik Mirjam Uibo. Bussiga edasi liikunud naisel telefoni kaasas ei ole ning on teadmata, millises peatuses ta väljus.

Kadunud eaka naise leidmiseks käivitas politsei Võru linnas otsingud. „Praegu on kontrollimisel nii leivakombinaadi bussipeatuse piirkond kui ka suvila ja linnakodu ümbrus. Suhtlesime kohe ka bussijuhiga, kuid tema paraku ei jõudnud rahvast täis bussis märgata, millises peatuses abivajav proua maha läks,“ rääkis piirkonnapolitseinik. Ta lisas, et politsei on kontaktis olnud ka naise abikaasa ja lähisugulastega, kuid ka nemad ei ole seni Aivest midagi kuulnud.

„Kadunud naise pere kirjeldas, et Aive on vaikne ning ei pruugi ise ümberkaudsete inimestega kontakti otsida. Teada on seegi, et naine ei ole harjunud üksi linnas liikuma ning ta ei pruugi ümbritsevat hästi ka aduda. Eaka naise füüsiline vorm on hea ning ta võib jalgsi kõndida pikki vahemaid, mistõttu on oluline, et kõik Võru kandi ja selle lähiümbruse inimesed oleksid tähelepanelikud,“ palus piirkonnapolitseinik.