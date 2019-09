Pentagon eraldas USA-Mehhiko piirimüüri tarbeks 3,6 miljardit dollarit 

USA kaitseminister Mark Esper andis teada, et eraldas üheteistkümneks piiriäärseks ehitusprojektiks 3,6 miljardit dollarit (pisut enam kui 3,25 miljardit eurot). Esperi kirjas pole küll mainitud sõna „müür“, kuid see pole midagi märkimisväärset, kuna tegemist on kaitseministeeriumi ametliku kirjaga, milles ei kasutata kõnekeelt, mainib ta vaid, et raha kasutatakse projektideks, mille eesmärgiks on ehitada erinevad tõkked piiriäärsetel aladel. Üheteistkümne plaanitava rajatise kogupikkus saab olema umbes 175 miili (umbes 282 km), kirjutab CNN.

Seda, et müüriraha tuleb sõjaväe eelarvest, lubas Trump juba veebruaris. Otsuse kriitikud osutavad sellele, et nüüd jääb sõjavägi ilma rahast, mida oleks võinud kasutada konkreetselt sõjaväe tarbeks vajalike hoonete ehitamiseks või renoveerimiseks. Kaitseministeerium kinnitab, et 127 erinevat sõjaväes planeeritud projekti jääb tõepoolest hetkel ootele.