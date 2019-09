SÕNUM BRÜSSELIST: Euroopa Komisjon valmistub leppeta Brexitiks

Euroopa Komisjon rõhutab, et arvestades ebakindlust, mis väljaastumislepingu ratifitseerimise suhtes endiselt valitseb, ja riigi üldist sisepoliitilist olukorda, on võimalik, kuigi ebasoovitav, et 1. novembril 2019 teostub kokkuleppeta stsenaarium.

Kokkuleppeta stsenaariumi puhul saab Ühendkuningriigist kolmas riik ilma mingite üleminekumeetmeteta. Sellest hetkest lõpeb kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Puudub ka väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperiood. On ilmselge, et see põhjustaks märkimisväärseid probleeme nii kodanikele kui ka ettevõtjatele ning sellel oleks majandusele oluline negatiivne mõju, mis oleks proportsionaalselt palju suurem Ühendkuningriigis kui EL 27 liikmesriikides, rõhutatakse Euroopa Komisjoni pressiteates.