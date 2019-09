Järgmine Nordica juht lahkus ametist 

”Tulin Nordicasse väga pingelisel ajal ja minu peamiseks ülesandeks oli tagada finantsiliselt parim lahendus ettevõtte ärisuuna muutuste toetamiseks. Usun, et see eesmärk sai täidetud ja kuna Nordica peatab lennud Tallinnast oktoobri lõpus, kahaneb märkimisväärselt ka minu rolli koormus. Seetõttu on uue väljakutse vastuvõtmiseks väga sobiv hetk,” ütles Ojakäär.

Uus Nordica juht Erki Urva lisas, et Kristi Ojakääru töö finantsjuhina on olnud lennufirmas väga pingeline, kuid oluline on, et selle töö tulemusel on loodud alus muutunud ärisuunal jätkusuutlikult tegutsemiseks. ”Soovin tänada Kristit tema tugeva panuse eest ettevõtte juhtimisse ja soovin talle kõike paremat edaspidiseks,” lisas Urva.