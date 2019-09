Ida-Tallinna Keskhaigla arvutivõrk ütles üles, osa patsiente pandi ootele 

„Võrk on maas. Me tegeleme sellega. Loodame mõistvale suhtumisele ja proovime kõige kiiremas korras võrguprobleemile lahenduse leida,“ teatas Õhtulehele kõnealusele koosolekule tõtanud TIK kommunikatsioonijuht Inge Suder. Koosoleku ajal õnnestus tehnikutel haigla normaalne töörütm taastada. Rikke põhjus veel selgunud pole.

Süsteemirike tähendab, et vahepeal tuli ootele jätta haiglasse pöördunud „rohelise triaaži“ alla kuuluvad inimesed. Roheline triaažikategooria tähistab patsiente, kelle puhul on tegu probleemidega, mis ei vaja kiiret erakorralist sekkumist. „Kõik teised patsiendid on eelisjärjekorras,“ sõnas Suder.