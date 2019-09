Ida-Tallinna Keskhaigla arvutivõrk oli poolteist tundi maas, appi tõttasid paber ja pliiats

„Võrk on maas. Me tegeleme sellega. Loodame mõistvale suhtumisele ja proovime kõige kiiremas korras võrguprobleemile lahenduse leida,“ teatas poole kahe ajal Õhtulehele kõnealusele koosolekule tõtanud TIK kommunikatsioonijuht Inge Suder. Koosoleku ajal õnnestus tehnikutel haigla normaalne töörütm taastada.

Tund aega hiljem Suderile tagasi helistades on ta hääl juba palju rahulikum. „Kriis on möödas, haigla normaalne töö on taastanud“ nendib ta. „Tegu oli tehnilise rikkega. Ma detailidesse ei laskuks, sest tegu on tehniliste terminitega ja ma võin neis eksida, aga tehniline viga, mistõttu terve ITK võrk oli maas.“ Kommunikatsioonijuhi sõnul on välistatud, et tegu oli rünnakuga nende süsteemidele.