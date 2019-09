TÕELINE IME: 20 aastat tagasi kadunud tüdruk kohtus vanematega 

Nelja--aastane Julia Gorina jäi kadunuks 1. oktoobril 1999 Minskist Asipovičysse õhtul suundunud elektrirongis. Päeval oli ta koos isaga käinud pealinnas turul kartuleid müümas ja õhtul sõideti koju tagasi. Mingil põhjusel sai isa rongis nii tugevasti peksa, et kaotas teadvuse. Taas teadvusele tulles märkas ta, et Julia on kadunud.

Isa ja ema otsisid tütart kaks päeva. Nad käisid raudteejaamades, küsitlesid tänavamüüjaid ja reisijaid ning tütre pildiga otsingukuulutusi. Kuna otsingud tulemusi ei andnud, siis pöördusid isa ja ema miilitsasse. Ka miilitsad otsisid Juliat mitu päeva. Kadunud tüdrukust kirjutati ajalehtedes, kuid teda ei leitudki. Hiljem kahtlustati Julia vanemaid koguni tütre tapmises.

Nüüd teame, et väikest Juliat märkasid 21. oktoobril tema kodukohast ligi 1000 kilomeetri kaugusel Rjazani raudteejaamas Vene miilitsad. Kuidas tüdruk 20 päevaga sinna jõudis, seda ei tea täpselt ka ise, sest oli vaid nelja-aastane. Julia mäletab vaid, et reisis koos mingi onu ja tädiga ning vahepeal ööbiti mahajäetud majades. Rjazanis oli ta koos „onu ja tädiga“ taas rongis ning soovis minna tualetti. Selle asemel lasti ta rongist välja ning siis märkasidki teda miilitsad. „Onu ja tädi“ otsustasid miilitsaid nähes kaduda ning Julia ei tea tänaseni, kes nad olid. Võib-olla mustlased, oletab ta.

Julia oskas miilitsatele öelda oma nime ning ema ja isa nime - Ljuda ja Vitja. Seda, et ta on Valgevenest, tüdruk ei mäletanud või ei osanud öelda. Miilitsas arvati, et vanemad jätsid tüdruku raudteejaama maha. Talle pandi perekonnanimeks Ivanova ning saadeti raskesse olukorda sattunud laste keskusesse. Seal määrati tema oletatav sünniaeg - 1. oktoobril 1996 (tegelikult on Julia sündinud 26. septembril 1995). Kuna poole aasta jooksul tüdruku vastu keegi huvi ei tundnud, siis lubati ta adopteerida ja Julia sai endale kasuvanemad, kes ta ka üles kasvatasid.

Praegu õpib Julia meditsiinikolledžis farmatseudiks. Ta on esimesest abielust ka tütar. Julia on kogu aeg teadnud, et tal on ka lihased vanemad, kuid kõik katse neid leida lõppesid edutult.

Appi tuli uus elukaaslane Ilja

Olukord muutus alles hiljuti, kui Julia tutvus oma praeguse kallimaga, 31aastase Iljaga. Kui Julia rääkis talle, et tema lihastest vanematest puudub igasugune info, siis lubas mees aidata. Iljale jäi veebis silma lugu Valgevenes 1999. aastal kadunuks jäänud tüdrukust Juliast. Lähemal uurimisel selguski, et kõigi märkide järgi on tol ajal kadunuks jäänud Julia täna Rjazanis elav Julia.