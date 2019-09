Maailm UURING: maailma elamisväärseim linn on Viin ohtuleht.ee , täna, 12:11 Jaga: M

Austria pealinn Viin. Foto: Aadu Hiietamm

Inglise nädalaajakiri The Economist uuris taas põhjalikult elu maailma 140 suurlinnas ning leidis teist aastat järjest, et elamisväärseim linn maailmas on Austria pealinn Viin.