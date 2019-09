Politsei otsib Viljandimaal oma kodust lahkunud 77aastast Akselit 

Täna varahommikul veidi enne kella 7.00 teatati politseile, et Põhja-Sakala vallas Vastemõisa külas on öö vältel kodust teadmata suunas lahkunud 77-aastane Aksel. Abikaasa sõnul lahkus mees kodust tumesinise Opel Astra Caravaniga. Telefoni ja muud isiklikud asjad jättis mees aga koju. Lähedaste sõnul on eakal mehel terviseprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda. Varasemalt mees selliselt kodust naisele sõna jätmata lahkunud ei ole.

Selgitamaks, kas mees vajab politsei abi, käivitati tema leidmiseks otsingud. Politsei esmane siht on leida mehe sõiduk, seejärel kitseneb loodetavasti ka juba otsinguala ning suureneb tõenäosus selgust saada, kus Aksel on ja mis juhtus.

Praeguseks on politsei suhelnud Akseli abikaasa, tütre ja sõpradega, paraku seni keegi eakast mehest midagi kuulnud ei ole. Lähedaste sõnul armastab Aksel kalal käia ning nüüdsama on tema tavapärased kalastuskohad kontrollimisel.

Aksel on kõhna kehaehitusega ning umbes 174 cm pikk. Tal on hallid lühikesed juuksed. Teadmata on aga see, mis mehel kodust lahkudes seljas võis olla.